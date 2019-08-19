Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,85

В стеклянных вставках "моста Кличко" в Киеве завелись мухи: видео

19 августа, 13:32

В социальных сетях шутят, что это не мухи, а "бактериологическое оружие" и пора вызывать "зоопатруль"

С пешеходно-ведосипедным мостом в центре столицы, который ранее прозвали "мостом Кличко", произошло новое ЧП. Как сообщают киевляне, на этот раз в стеклянных вставках моста завелись мухи.

Так, житель Киева Дмитрий Вдовико опубликовал на своей странице в Facebook соответствующее видео.

Реклама

"Будете смеяться, но внутри стекла на "мосту Кличко" завелись мухи", – прокомментировал инцидент мужчина.

В тренде
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео

В комментариях к видео пользователи отмечают, что в стеклянных вставках моста важно, поэтому не исключено, что скоро там можно будет увидеть и грибок. Впрочем, также киевляне шутят, что это не мухи, а "бактериологическое оружие" и пора вызывать "зоопатруль".

Отметим, что буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы в конце мая посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

При этом позднее стекло трескалось еще несколько раз.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев пешеходный мост мухи

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денег
Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денегПроисшествия
В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧП
В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧППроисшествия
Пьяное ДТП в Киеве: легковушка на скорости влетела в отбойник
Пьяное ДТП в Киеве: легковушка на скорости влетела в отбойникПроисшествия
В Киеве африканцы подрались с жителями Позняков: видео и фото
В Киеве африканцы подрались с жителями Позняков: видео и фотоПроисшествия
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грн
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грнПроисшествия
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видео
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...