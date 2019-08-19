В стеклянных вставках "моста Кличко" в Киеве завелись мухи: видео

В социальных сетях шутят, что это не мухи, а "бактериологическое оружие" и пора вызывать "зоопатруль"

С пешеходно-ведосипедным мостом в центре столицы, который ранее прозвали "мостом Кличко", произошло новое ЧП. Как сообщают киевляне, на этот раз в стеклянных вставках моста завелись мухи.

Так, житель Киева Дмитрий Вдовико опубликовал на своей странице в Facebook соответствующее видео.

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"Будете смеяться, но внутри стекла на "мосту Кличко" завелись мухи", – прокомментировал инцидент мужчина.

В комментариях к видео пользователи отмечают, что в стеклянных вставках моста важно, поэтому не исключено, что скоро там можно будет увидеть и грибок. Впрочем, также киевляне шутят, что это не мухи, а "бактериологическое оружие" и пора вызывать "зоопатруль".

Отметим, что буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы в конце мая посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

При этом позднее стекло трескалось еще несколько раз.

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