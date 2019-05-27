Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Кто разбил стекло на новом мосту в Киеве: в полиции рассказали подробности расследования

27 мая, 20:07

Правоохранители говорят, что в мост не стреляли

Фото: dtp.kiev.ua / Facebook
Фото: dtp.kiev.ua / Facebook.

Полиция Киева открыла уголовное производства по факту повреждения стеклянной площадки на новом мосту в центре столицы. У правоохранителей сообщили, что обращение к ним поступило 26 мая вечером, однако никто из свидетелей не смог точно рассказать, как произошло повреждение. Место происшествия осмотрели следователи из Печерского райуправления и столичного главка, а также эксперты-криминалисты. Повреждение моста квалифицировали по ч.1 ст. 194 – умышленное повреждение или уничтожение имущества.

Основные версии, которые рассматривает полиция – это акт вандализма или хулиганские мотивы. При этом версию со стрельбой в стекло на мосту снизу правоохранители опровергают.

"На данное время мы не рассматриваем версию о том, что стекло было повреждено от выстрела. Следы, которые мы зафиксировали, на это не указывают", – уточнили в полиции.

Сейчас правоохранители ищут свидетелей и очевидцев происшествия, которые смогут рассказать, как именно было разбито стекло на смотровой площадке. Также будут изучены записи с камер видеонаблюдения – возможно, они зафиксировали момент повреждения стекла или людей, причастных к этому.

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал поврежденный мост. Он считает, что просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, подчеркнул Кличко. Он подчеркнул, что "подобные диверсии – криминал, и они будут иметь жесткий ответ".

Отметим, что разбитое стекло 27 мая начали менять, однако при этом лопнуло соседнее.


Напомним, что официального имени у моста пока нет, но в народе его уже успели окрестить "селфи-мостом". Прозвище полностью оправдано, так как после открытия на мост пришли тысячи человек, чтобы сфотографироваться на фоне видов Киева и посмотреть на необычный стеклянный пол.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, мост, расследование, полиция

Вы сейчас просматриваете новость " Кто разбил стекло на новом мосту в Киеве: в полиции рассказали подробности расследования". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео, как меняют треснувшее стекло на новом мосту в центре Киева

Сегодня, 13:13

Во время замены треснуло еще одно стекло

Трещины на стеклянном мосту в центре Киева: появились фото с высоты

Сегодня, 10:48

В КГГА пообещали в течение суток починить мост

Как столица отметила День Киева: ЧП на "мосту Кличко" и марафон ради спасения детей

Сегодня, 08:59

По одной из версий, в стекло на новом пешеходном мосту стреляли

Кличко проинспектировал треснувший "стеклянный" мост в Киеве

Вчера, 23:25

По его словам, вандалы повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола

Новый "стеклянный" мост в Киеве закрыли из-за повреждения

Вчера, 20:54

На месте происшествия работали сотрудники Печерского управления полиции

Кличко о трещинах на новом "стеклянном" мосту в Киеве: Такие диверсии – это криминал

Вчера, 19:43

По словам мэра, за два дня на мосту побывали тысячи человек

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

"Зачем столько фотошопа": Каменских возмутила сеть свадебным фото

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

"Подарил самолет": Потап и Настя отправились в путешествие. Фото

Вакарчук рассказал о своем отношении к Зеленскому

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

В ИС рассказали о "прелестях" отдыха в единственном курорте ОРДЛО

Астролог прокомментировал дату инаугурации Зеленского

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Рыба в Мертвом море и красный теленок: конец света близко

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь