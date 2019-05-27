Кто разбил стекло на новом мосту в Киеве: в полиции рассказали подробности расследования

Правоохранители говорят, что в мост не стреляли

Фото: dtp.kiev.ua / Facebook.

Полиция Киева открыла уголовное производства по факту повреждения стеклянной площадки на новом мосту в центре столицы. У правоохранителей сообщили, что обращение к ним поступило 26 мая вечером, однако никто из свидетелей не смог точно рассказать, как произошло повреждение. Место происшествия осмотрели следователи из Печерского райуправления и столичного главка, а также эксперты-криминалисты. Повреждение моста квалифицировали по ч.1 ст. 194 – умышленное повреждение или уничтожение имущества.

Основные версии, которые рассматривает полиция – это акт вандализма или хулиганские мотивы. При этом версию со стрельбой в стекло на мосту снизу правоохранители опровергают.

"На данное время мы не рассматриваем версию о том, что стекло было повреждено от выстрела. Следы, которые мы зафиксировали, на это не указывают", – уточнили в полиции.

Сейчас правоохранители ищут свидетелей и очевидцев происшествия, которые смогут рассказать, как именно было разбито стекло на смотровой площадке. Также будут изучены записи с камер видеонаблюдения – возможно, они зафиксировали момент повреждения стекла или людей, причастных к этому.

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал поврежденный мост. Он считает, что просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, подчеркнул Кличко. Он подчеркнул, что "подобные диверсии – криминал, и они будут иметь жесткий ответ".

Отметим, что разбитое стекло 27 мая начали менять, однако при этом лопнуло соседнее.

Напомним, что официального имени у моста пока нет, но в народе его уже успели окрестить "селфи-мостом". Прозвище полностью оправдано, так как после открытия на мост пришли тысячи человек, чтобы сфотографироваться на фоне видов Киева и посмотреть на необычный стеклянный пол.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кто разбил стекло на новом мосту в Киеве: в полиции рассказали подробности расследования". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"