В столице ограбили жену экс-премьер-министра

В Киеве, в субботу, 24 ноября, ограбили автомобиль жены бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха – Марины Кинах. Об этом сообщила сама пострадавшая на своей странице в соцсети Facebook.

"SOS! Прошу помощи... Напротив ЦУМа, возле киоска "Украинская перепичка" у меня ограбили машину... Украли большую чёрную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня...", – написала она.

Напомним, что неизвестные повредили машину украинскому певцу Арсену Мирзояну.Хулиганы разбили в автомобиле звезды небольшое стекло сзади.

Не так давно ограбили квартиру ведущей и фитнес-тренера Аниты Луценко. Воры также угнали машину знаменитости.

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который на остановке общественного транспорта на улице Ялтинской в Дарницком районе ограбил мужчину.

А на улице Маяковского в Киеве у мужчины силой отобрали телефон, золото и деньги. Преступником оказался киевлянин, ранее судимый за наркопреступления.

А 10 октября возле метро "Бориспольская" среди бела дня ограбили женщину. Преступником оказался безработный житель Донецкой области.