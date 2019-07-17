В столице все чаще подделывают документы на квартиры

Людей могут выселить из собственного жилья посреди белого дня, отличить подделку от оригинала могут только специалисты

В столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам. Жертвой мошенников стала 89- летняя женщина. Злоумышленники подделали паспорт и документы на квартиру и перепродали ее. Преступники присвоили более 600 тыс. гривен. И такие случаи не единичны.

В беду попадают не только одинокие пенсионеры. Неделю назад потеряла квартиру молодая киевская семья. В их дом постучали неизвестные и заявили: жилье уже продали.

"У меня вырвали из руки дверь, толкнули и самовольно зашли в квартиру", – рассказывает киевлянин Артем Никифоров.

А в дом Александры Маниной две недели назад заехал неизвестный. Квадратные метры ему якобы подарила сестра потерпевшей.

Такие случаи случаются чуть ли не ежедневно, рассказывает эксперт по безопасности Руслан Болгов.

"Просто уровень сегодняшней современной полиграфии позволяет простому человеку распечатать, создать в фоторедакторах, фотошопе документы любого качества. Отличить их можно только с помощью хорошей серьезной экспертизы, либо с помощью профессионального человека", – говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Поддельные документы оформляют без ведома самого владельца, объясняет риелтор. Воры действуют через "черных" нотариусов, которые помогают заключить псевдосделку.

"Есть ряд нотариусов, которые, я бы так сказала, работают не совсем честно. Поэтому иногда документы делаются без согласия собственника. Иногда могут сделать доверенность от собственника, когда он не до конца понимает, для чего он дает эту доверенность. Чаще всего это касается пожилых людей", – говорит риелтор Юлия Смирнова.

Поэтому, если вы решили купить квартиру самостоятельно, риск попасть на мошенников в разы выше, чем покупать жилье через агентство, отмечают эксперты.

"Как минимум для этого человек должен иметь юридическое образование и работать с документами. Потому что вариантов поддельных документов реально много, и даже сказать сейчас, как они могут выглядеть, достаточно сложно", – говорит Юлия Смирнова.

Если же вашу квартиру продали незаконно, следует немедленно обратится в полицию.

"На тот момент, пока данные по имуществу есть в реестре, подтверждающие, что вы являетесь собственником, вы можете спокойно использовать это помещение и это имущество. Поскольку именно согласно реестру вещественных прав на недвижимое имущество определяется, кто действительный собственник", – объясняет адвокат Екатерина Григораш.

В худшей ситуации оказывается тот, кто приобрел квартиру у аферистов. Ведь данные реестра покажут, что мошенник так и не стал собственником. А вернуть потраченные на жилье деньги почти нереально.

Напомним, что цены на жилье в Киеве традиционно колеблются, так как зависят от множества факторов: начиная от курса валют и заканчивая политической обстановкой в стране. За последнее время цены на жилье существенно поднялись, а в некоторых районах Киева зафиксировано подорожание более чем на 10%. Сайт "Сегодня" разузнал, сколько стоят квартиры в столице, на что покупатели обращают внимание и почему сделки купли-продажи чаще всего заканчиваются ничем.

Также сайт "Сегодня" рассказывали, из-за чего дорожают квартиры в столице.

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