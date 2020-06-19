В супермаркете Киева заметили агрессивную девушку с портретом Путина (видео)

Киевляне обсуждают видео, которое появилось в социальных сетях. В одном из супермаркетов на столичной Шулявке заметили девушку, которая была одета в футболку с изображением Владимира Путина, президента Российской федерации в морской военной форме, с надписью: "На страже".

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Автор видео сделал девушке замечание, а затем поинтересовался, зачем она носит футболку с изображением Путина. Отвечать та отказалась. На видео видно, что между мужчиной и девушкой началась словесная перепалка. Девушка не хотела, чтобы ее снимали и отмахивалась от камеры руками.

Предупреждение: на видео присутствует нецензурная лексика

В социальных сетях пишут, что охрана супермаркета отказалась делать посетительнице замечание, мол, у нас свободная страна. Также отмечается, что полиция отказалась приезжать на этот вызов.

Впрочем, в патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что на вызов они все-таки выезжали.

"Такой вызов действительно был, патрульные выехали на место инцидента. Но там не оказалось ни заявителя, ни женщины в футболке, на которую тот жаловался. Сотрудники патрульной полиции связались с заявителем по телефону. Он сказал им, где находится, а потом бросил трубку и больше ее не брал", – рассказали нам в патрульной полиции Киева.

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Там отмечают, что принимают все вызовы, но в каждом нужно детально и по сути разбираться.

"Каждый вызов индивидуальный. Нужно разбираться – законная ли символика на футболке или нет. Что при этом делал человек и другие нюансы. Каждую ситуацию нужно рассматривать в рамках действующего законодательства", – добавляют в патрульной полиции Киева.

Отметим, что изображения Путина в Украине не являются запрещенными, а вот георгиевская лента – противозаконна. Напомним, в 2019 году пограничники в Винницкой и Одесской областях не пустили в страну четырех иностранцев, которые имели при себе георгиевские ленты. Кроме этого, им запретили въезд на протяжении трех лет. В том же году на пункте пропуска в Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского пограничники задержали и не пропустили на территорию Украиныгражданина России с георгиевской лентой на чемодане.

Запрет на георгиевскую ленту в Украине вступил в силу с 15 июня 2015 года. За нарушение закона людей наказывают штрафом или административным арестом и изымают ленты.

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