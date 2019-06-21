В Украину не пустили ирландцев, восхвалявших "ДНР"

Инцидент произошел в "Борисполе"

Фото: международный аэропорт "Борисполь" / Facebook.

В международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в четверг рейсом из Дублина прибыли двое ирландцев, которые во время посадки самолета достали символику РФ, "георгиевские ленты" и выкрикивали "ДНР, вперед!"

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, пограничники ОКПП "Киев" выяснили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора. Он сообщил, что планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, однако с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет.

Кроме того, по словам иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс иностранцы не имели, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

В багаже ирландцев пограничники обнаружили предметы, имеющие пропагандистский и провокационный характер, в частности национальную символику РФ и "георгиевские ленты".

"Ирландцам запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - подытожили в погранслужбе.

Как сообщалось, ранее в Винницкой и Одесской областях на пунктах пропуска не пустили в Украину четырех иностранцев с георгиевскими лентами.

Кроме того на пункте пропуска в Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского пограничники задержали и не пропустили на территорию Украины гражданина России с георгиевской лентой на чемодане.

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