В воинской части в Киеве нашли мертвым солдата

В воинской части А0139 в Киеве, которая расположена на проспекте Победы, 11 мая нашли мертвым солдата, ведется расследование. Об этом сообщается на странице в Facebook Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

"Около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Данные по гибели солдата внесли в Единый реестр досудебных расследований.

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Ранее в 56-й мотопехотной бригаде, которая дислоцируется в пгт Мирное (Запорожская область) произошло ЧП – 37-летнего солдата нашли мертвым на территории части. По предварительной информации, 37-летний солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. Мелитопольские СМИ сообщают о том, что умерший в этот день вместе с сослуживцами праздновал зарплату. Однако военные данную информацию комментировать отказались.

Также сообщалось, что на Ровенском полигоне погиб солдат.

Кроме того, в воинской части во Львовской области солдат ударил ножом старшину:

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