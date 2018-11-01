В Вышгороде напали за продавщицу магазина: связали и угрожали ножом

В Вышгороде Киевской области 27 октября произошло разбойное нападение на магазин. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Преступники зашли в магазин по продаже маникюрных товаров около 18.00. Мужчины напали на продавщицу, связали руки скотчем и, угрожая ножом, похитили 10 тысяч гривен и ее ювелирные украшения, после чего скрылись.





Полицейские задержали одного из нападавших – 38-летнего гражданина Грузии. Во время обыска в арендованной преступником квартире обнаружили и изъяли вещественные доказательства совершенного преступления. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Полицейские проверяют его на причастность к совершению других преступлений на территории столичного и других регионов Украины, а также разыскивают его соучастника. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что возле супермаркета на Соломенке в Киеве ограбили журналиста. В глаза брызнули из газового баллончика и отобрали сумку с деньгами.

Кроме того, 30 октября мы сообщали, что на Дарнице в Киеве мужчину ударили кастетом, брызнули баллончиком и отобрали сумку. Пострадавший быстро вызвал полицию и преступника задержали неподалеку от места преступления. Бандитом оказался 33-летний киевлянин.