В жутком ДТП под Киевом погибла супружеская пара

Фото: kiev.informator.ua

Под Киевом столкнулись Ford Kuga, Mercedes ML и Москвич-2141. В страшном ДТП погибли мужчина и женщина, еще два человека пострадали, сообщает "Информатор".

Авария случилась вечером 8 сентября на окружной дороге Обухова. Как рассказали полицейские, автомобили двигались по трассе Киев-Кропивницкий. Ford и Mercedes ехали в сторону столицы, а "Москвич" в противоположном направлении. Но внезапно на прямом участке дороги "Москвич" начал выезжать на "встречку". Там легковушка зацепила заднюю часть Ford, и у иномарки лопнуло заднее колесо, но она продолжил движение. "Москвич" от столкновения развернуло перпендикулярно дороге, и в него врезался Mercedes. От удара "Москвич" разорвало на две части: одна вылетела на деревья, а вторую отбросило по дороге.

В "Москвиче" находилась супружеская пара. Мужчина и женщина 1967 года рождения от полученных травм скончались на месте. Также пострадали двое человек из Mercedes – их госпитализировали с незначительными травмами.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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