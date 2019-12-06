Вандалы испортили недавно установленную в центре Киева инсталляцию

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Вандалы испортили надписями временную инсталляцию "Противостояние", которая была установлена 29 октября возле пустующего пьедестала памятника Ленину, в начале бульвара Шевченко на Бессарабской площади в Киеве. На шаре коричневого цвета в нескольких местах кто-то красной краской написал "СССР".

Надписи никто не смывает, а рядом с композицией поселилась парочка бездомных, организовав лежбище в самом центре столицы.

"Странно, что никто из коммунальных служб не следит за новым памятником, пусть даже временным. Теперь он напоминает космический корабль или спутник с надписью: "СССР". А спящие бездомные похожи на "юных тимуровцев", которые ждут, когда прилетит товарищ Ленин и принесет с собой победу пролетариата", – рассказал нам киевлянин Олег Викторович, который выгуливал собаку рядом с постаментом.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Автор инсталляции Алексей Золотарев рассказал сайту "Сегодня", что видел надписи на своей работе.

"Я видел эти надписи. Что могу сказать… Значит такая реакция нашего общества на объект искусства. Если скульптура вызывает у кого-то ассоциации с космическим кораблем, значит все может быть... Скорее всего, отмывать надписи мы пока не будем. Пусть наполняют шар новыми "шедеврами", чтобы понимать, на каком мы свете… Такая реакция людей на современное искусство говорит о многом, нужно понимать, в каком сложном месте находится эта временная инсталляция. А отмыть "Противостояние" можно будет, когда работа переедет в другое место", – рассказал нам скульптор Алексей Золотарев.

Напомним, инсталляция "Противостояние" – это работа художника Алексея Золотарева, посвященная Революции Достоинства. Инсталляция выиграла конкурс на лучший проект экспозиции "Цена свободы", который организовал Украинский кризисный медиа-центр.

Ранее в центре Киева на улице Рогнединской в районе Бессарабки неизвестные нарисовали красной краской свастику на памятнике еврейскому писателю Шолом-Алейхему.

Кроме того, в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище. Подробнее смотрите в сюжете:

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