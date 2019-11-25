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Вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему в центре Киева (видео)

25 ноября, 09:26

На памятнике нарисовали свастику

В центре Киева на улице Рогнединской в районе Бессарабки неизвестные нарисовали красной краской свастику на памятнике еврейскому писателю Шолом-Алейхему.

Как сообщается в паблике "Инфоратор" в Facebook, инцидент, вероятно, произошел в ночь на понедельник, 25 ноября.

Ранее неизвестные осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка в Николаевской области. Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

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Напомним, недавно во Львове на территории музея "Лычаковское кладбище", на Холме Славы, похитили бронзовый барельеф с могилы советского диверсанта Николая Кузнецова.

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Также в Польше, на кладбище в селе Фредрополь в Подкарпатском воеводстве, находящемся недалеко от польско-украинской границы, неизвестные осквернили памятный крест,на котором установлена таблица с фамилиями членов украинского подполья из этого села.

Кроме того, в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев вандализм свастика шолом-алейхем

Источник: Сегодня

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