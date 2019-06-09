Возле Белой Церкви в реку Рось попали ядовитые вещества – офицер ВСУ

Белоцерковские чиновники срочно собрали экстренное заседание, но журналистов не пускают

Река Рось. Скриншот.

Возле Белой Церкви в Киевской области в реку Рось попало ядовитое вещество, в связи с чем срочно началось заседание городского совета. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, в городском совете чиновники срочно собрались на заседание "за закрытыми дверями".

"Рядом с Белой Церковью в пролив реки Рось попало неизвестное количество ядовитого вещества, по разным данным и достаточно большое (количество). Сейчас собрали экстренное заседание в городском совете. Но не понимаю, почему не пускают журналистов? Все люди взволнованы. Зачем разводить панику, если все под контролем. Но если нет? Мы уже видели последствия сокрытия таких экологических катастроф", – написал "Штирлиц".

Напомним, в июне 2018 года в реке в Житомирской области массово гибла рыба. Мертвой рыбой были усеяны оба берега реки Гуйвы, вокруг стоял затхлый запах. За два часа выловили 200 кг.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, как в Сумской области почернела река и всплыла рыба. В селах Роменского района, через которые протекает река Сула, а их с десяток, несколько дней стояла черная вода и невыносимый запах. Люди боялись приблизиться к реке.

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