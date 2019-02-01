Возле метро "Дарница" в Киеве сгорели МАФы

В огне сгорели металлические конструкции нескольких ларьков и хранившийся товар

Фото: ГСЧС Киева.

Возле метро "Дарница" в Киеве сгорели МАФы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/44b/142/5c544b142dcdb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/44b/142/5c544b142dcdb.jpg 2019-02-01T15:37:00+02:00 Происшествия В огне сгорели металлические конструкции нескольких ларьков и хранившийся товар

На улице Попудренко, 7, в Днепровском районе столицы ночью 1 февраля произошел пожар в киоске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.







О возгорании пожарные узнали в 03:56. На месте спасатели установили, что горит металлопластиковый киоск, огонь также распространился на рядом расположенные металлопластиковые киоски. В 4:47 пожар площадью 250 кв. м был локализован, а в 5:09 – ликвидирован.

В результате пожара сгорели металлопластиковые конструкции павильонов, а также товары. Пожар тушили 10 единиц техники и 37 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причины возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.

Напомним, 27 сентября на Минском рынке в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожар. Пожар произошел в павильонах рынка на ул. Маршала Тимошенко, 14. Отмечается, что благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар на площади 200 кв. м в 04:49 удалось ликвидировать.

Также мы писали о пожаре в жилом доме, который произошел 23 января. Тогда спасли женщину с детьми, эвакуировали более 40 человек. На месте работали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.

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