В Киеве в доме произошел пожар: спасли женщину с детьми, эвакуировали более 40 человек

На месте работали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава

В Киеве в доме произошел пожар: спасли женщину с детьми, эвакуировали более 40 человек 2019-01-23T01:48:00+02:00 Происшествия На месте работали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава



















В Печерском районе Киева в 24-этажном доме произошел пожар, наблюдалось сильное задымление, проведена эвакуация жителей, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве.

"22 января, в 21:11 в службу 101 поступила информация о пожаре в 24-этажном жилом доме на ул. Подвысоцкого, 4в, Печерский район. Пожар локализован в 22:45, горела электропроводка с 1-го по 11-й этажи. Сильно пострадали 7-8 этажи. Также наблюдалось сильное задымление с 11 по 22 этажи" – говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС УКРАИНЫ в городе Киев в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Пожарным пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома.

"Проводилась эвакуация граждан. Эвакуированы 43 человека, из них 1 женщину с 2-мя детьми спасли по пожарной автолестнице"- отметили в ГСЧС.

На месте работали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.

Напомним, в воскресенье, 20 января, произошел пожар в Киеве на улице Малышко– загорелись торговые киоски возле станции метро "Дарница".

Ранее, перед Новым годом в Киеве на Лесном массиве сгорело здание ресторана. Пожарные не сразу смогли потушить пламя, так как внутри были газовые баллоны.

Также мы писали о том, что 16 ноября в Киеве произошел пожар в ресторане, сгорела внутренняя отделка и крыша. Огонь вспыхнул в ресторане грузинской кухни Gaga на улице Ивана Кудри.

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