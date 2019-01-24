Возле НАУ в Киеве ножом в шею ранили мужчину

Пострадавший выжил, однако порез чуть не зацепил сонную артерию

Фото: www.facebook.com/taras.bulba.kiev.

Возле НАУ в Киеве ножом в шею ранили мужчину //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/959/3bb/5c49593bbb6f2.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/959/3bb/5c49593bbb6f2.jpg 2019-01-24T08:28:00+02:00 Происшествия Пострадавший выжил, однако порез чуть не зацепил сонную артерию

Возле НАУ в Соломенском районе Киева было совершено нападение с ножом на мужчину. Об этом сообщил в группе "Мій Відрадний" пользователь Taras Bulba.

Он отметил, что на мужчину напали около 00:45. Человек шёл домой, когда сзади подскочил неизвестный и ударил в область шеи. Пользователь также уточнил, что мужчина выжил, хотя боялся, что не дойдет домой.

Также киевлянин рассказал, что пострадавшего на "скорой помощи" отвезли в больницу. Медики прибыли быстро, а автомобиль "скорой" оказался современным.







Напомним, в конце ноября 2018 года мы сообщали, что в Киеве пьяный парень с ножом бросался на девушку в маршрутке. Девушке помогли мужчины – пассажиры маршрутки, они скрутили дебошира и вызвали полицию.

Кроме того, мы писали, что в ноябре 2018 года в Киеве разбойник с ножом напал на прохожего. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, однако его задержали.

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