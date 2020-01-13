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Возле Ocean Plaza из-за прорыва трубы застряла в яме маршрутка (фото)

13 января, 21:56

Ограничено движение на улице Антоновича

Около 20:30 понедельника, 13 января, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Антоновича.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Предварительно установлено, что произошел прорыв трубы с горячей водой, а также произошел провал асфальтового покрытия, в результате чего автобус получил механические повреждения. По предварительной информации в результате ДТП никто не пострадал.

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Фото: t.me/kyivpatrol

Ограничено движение на улице Антоновича (от ул.Загородная к пл.Лыбедской.)

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Позже стало известно, что прорыв произошел по адресу Антоновича 176, напротив торгового центра Оушен Плаза.

Видео: Евгений Опанасенко

Сейчас на месте работают сотрудники ГСЧС и коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что крупнейший торговый центр столицы Ocean Plaza, который находится в Голосеевском районе Киева, затопило горячей водой из-за прорыва трубы рядом с ТЦ. В торговые залы хлынул кипяток.

А в декабре в Голосеевском районе столицы, у жилого дома на улице Ломоносова, 27 также произошел крупный прорыв трубы.В результате инцидента у дома образовался "бассейн".

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Источник: Сегодня

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