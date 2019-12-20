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В Киеве из-за прорыва трубы у жилого дома образовался "бассейн"

20 декабря, 10:09

ЧП произошло на улице Ломоносова в Голосеевском районе

Фото: Kyiv LIVE

Фото: Kyiv LIVE

В Голосеевском районе столицы, у жилого дома на улице Ломоносова, 27, произошел крупный прорыв трубы, сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE.

В результате инцидента у дома образовался "бассейн".

"На Ломоносова, 27 рванули трубы, в результате чего у дома образовался бассейн. Теперь жители дома на пару дней забудут, что такое отопление и горячая вода", – говорится в сообщении канала.

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Новости "Сегодня" писали, что в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

Кроме того, в Днепре на одной из улиц прорвало канализационную трубу. Горожане сняли на видео, как из-под асфальта бьет огромный фонтан нечистот, а автомобили разносят эту коричневую жижу по городу.

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Киев голосеево прорыв трубы

Источник: Сегодня

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