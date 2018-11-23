Возле станции метро "Нивки" умер мужчина

В Киеве возле одного из входов на станцию метро "Нивки" поздно вечером в четверг, 22 ноября, обнаружили труп мужчины. Тело заметили проходящие мимо люди.

Как сообщает "Информатор", в полицию и скорую помощь обратились около 23:30. Рядом расположены МАФы с фастфудом, однако продавцы не слышали ничего подозрительного. Предположительно, мужчина скончался внезапно.









Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

По прибытии медики констатировали факт смерти. Документов у погибшего при себе не было, поэтому установить личность пока не удалось. На вид ему 35-45 лет, одет был прилично, при себе имел наличные. Правоохранители заверили, что причиной смерти не стало переохлаждение, тело было еще теплым, когда они прибыли. Медики считают, что это мог быть сердечный приступ. Но реальная причина будет установлена в ходе вскрытия.

Напомним, на детской площадке на улице Бойченко в Киеве нашли тело мужчины. Личность не установили, врачи подозревают, что молодой человек умер от передозировки.

Кроме того, 12 ноября на Виноградаре возле детского сада нашли тело мужчины. Бездомный жил в подсобке. Предположительно мужчина скончался от холода.