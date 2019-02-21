Взрыв на полигоне под Киевом: стала известна первая версия ЧП

В военной прокуратуре открыли уголовное производство

Фото: Т.Самотый.

Взрыв на полигоне под Киевом: стала известна первая версия ЧП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ecd/b1c/5c6ecdb1cb8c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ecd/b1c/5c6ecdb1cb8c5.jpg 2019-02-21T18:22:20+02:00 Происшествия В военной прокуратуре открыли уголовное производство

По предварительной версии, на полигоне в Киевской области взорвалась граната, сообщает УНН со ссылкой на свои источники в ведомстве.

"По одной из версий взорвалась ручная граната. Военные расчищали полигон. Скорее всего там они и нашли гранату", – сообщил собеседник агенства.

Также по данным УНН в военной прокуратуре сообщили об открытии уголовного производства по факту взрыва на полигоне.

"Открыто уголовное производство военного прокуратурой Центрального региона по ст. 425 УК Украины – неосторожное отношение к военной службе", – сообщили в прокуратуре.

Собеседник агентства добавил, что небрежное отношение к военной службе, причинившее существенный вред, наказывается штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным ограничением на срок до двух лет, или лишением свободы до трех лет. В случае причинения тяжких последствий наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, на полигоне в Киевской области в результате взрыва неизвестного предмета получили травмы два военнослужащих срочной службы, говорится в сообщении на странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Facebook.

Согласно сообщению, ЧП произошло сегодня, 21 февраля. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет.

Предварительные причины чрезвычайного происшествия – личное нарушения мер безопасности. По данному факту назначено служебное расследование.

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