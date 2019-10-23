Взрыв на Пушкинской в Киеве – появились новые подробности

В центре Киева на улице Пушкинская, 34, произошел серьезный взрыв.

Как отмечает "Информатор", в результате взрыва двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Реклама

На месте работают взрывотехники, скорая, полиция. Очевидцы рассказывают, что взрыв произошел недалеко от входа в бар "Пророк". Там на ступеньках сидели двое мужчин. Один из них вернулся с войны с Донбасса, держал в руках гранату, которая и взорвалась.

Женщина, которая находилась недалеко в кафе, получила ранения и была госпитализирована. "По словам свидетелей, один из погибших мужчин – охранник офиса, который находится рядом. Вдвоем с другим мужчиной они сидели на входе в дом, как вдруг что-то взорвалось якобы у одного из них в руках", – пишут "Стражи эспрессо".

Ранее в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

Также мы сообщали о подрыве гранаты в помещении банка в Луганской области.

А в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама