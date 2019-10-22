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В центре Киева прогремел мощный взрыв: есть жертвы

22 октября, 23:33

Александр Марущак

По предварительным данным, взорвалась граната

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pixabay

На улице Пушкинской, 34, в центре Киева вечером во вторник, 22 октября, прогремел взрыв, в результате которого, по предварительной информации, погибли два человека.

Отмечается, что один житель столицы погиб на месте. Второго забрала карета скорой помощи, однако по пути он скончался от полученных ранений. По предварительным данным, взорвалась граната.

В полиции Киева сайту "Сегодня" также подтвердили, что произошел взрыв на улице Пушкинской.

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"На место выехали сотрудники полиции. Все детали ЧП выясняются" – сообщили нам в полиции Киева.

Между тем пока не смогли подтвердить количество погибших и пострадавших.

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"Все подробности будут известны позже", - сообщили "Сегодня" в управлении полиции Шевченковского района.

Напомним, не так давно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка. Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов.

Также в Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Оперативники задержали нарушителя неподалеку от это площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли, а его отправили для дачи показаний в отдел. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы по ст. 259 УКУ.

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Киев видео взрыв жертвы граната Пушкинская

Источник: Сегодня

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