Задержана преступная группа, занимавшаяся угоном Lexus, Toyota и BMW

В Киевской области прекращена схема незаконного завладения элитными автомобилями таких марок, как Lexus, Range Rover, Toyota, Honda, Acura, BMW, Mercedes и других. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК Украины, подозревают четырех человек. По информации правоохранителей, в течение 2018 года преступная группа похищала элитные авто, номера на кузове и двигателе перебивали, а сами автомобили разбирали на части и продавали.















Преступники использовали устройства для подавления GPS и GSM сигналов, GPS трекеры, специальную технику для считывания кодов автомобилей. Правоохранители провели 10 обысков, изъяли найденные машины, спецприборы, заготовки для технических паспортов и голографические защитные элементы для техпаспортов, а также деньги.

Общая площадь складских помещений "отстойников", в которых злоумышленники прятали похищенные авто и запчасти к ним, составляет около 1000 кв. м. Решается вопрос о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины еще одного человека, который причастен к совершению указанного уголовного преступления. Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что за три прошедших квартала в Украине преступники угнали 3,5 тыс. автомобилей (в среднем по 13 машин в сутки). Самыми популярными "жертвами" угонщиков, как и год назад, остаются ВАЗы, а в премиум-сегменте – "японцы" Toyota и Mazda. При этом копам удалось найти только 1200 авто – меньше трети.

Кроме того, 10 октября на Печерске угнали дорогой внедорожник консула Кыргызстана. Новый Toyota Highlander был на дипломатических номерах.