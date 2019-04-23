Захват спорткомлекса в Киеве: полиция пошла на штурм

Люди, забаррикадировавшиеся в помещении спортивного комплекса поливают полицейских водой

Фото: Юлия Стойко/Facebook.

Правоохранители разбираются в ситуации которая сложилась вокруг спорткомплекса "Восход" в Дарницком районе Киева. Об этом нам сообщили в полиции Киева.

"На месте работают сотрудники полиции и разбираются в сложившейся ситуации. Комментарии по этому поводу будут позже", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

При этом в социальных сетях пользователи сообщают, что полиция пошла на штурм комплекса, а захватчики поливают правоохранителей водой.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Вместе с тем среди жителей района ходят слухи, что помещение хотят снести ради строительства нового жилищного комплекса.

Напомним, что в ночь на вторник, 23 апреля, местные жители сообщили об очередной рейдерской атаке на спорткомплекс "Восход". Сообщалось, что неизвестные заварили двери, поставили решетки на окна и забаррикадировались внутри.

Фото: Олександр Ламбурський/Facebook

Отметим, что два года назад конфликт вокруг помещения "Восхода" закончился поножовщиной и стрельбой. Тогда пострадали по меньшей мере шесть человек.

Ранее мы писали, что история с "Восходом" берет начало еще с 1997 года, когда "Киевский радиозавод" был объявлен банкротом. Именно этому заводу принадлежал спортивный комплекс. 4,5 гектара земли, 7 тысяч квадратных метров помещений. Несколько лет назад его продали — за 800 тысяч гривен. Позднее власти начали заниматься возвратом комплекса в госсобственность и передачей его в коммунальную собственность.

Также смотрите в сюжете об атаке рейдеров на аграрный кооператив под Киевом:

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