Захват заложницы в Киеве: опубликованы фото

Подозреваемый пытался сбежать от полиции и взял в заложники свою мать

В Киеве полицейские задержали подозреваемого в грабеже, который забаррикадировался в квартире и взял свою мать в заложники. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным стражей порядка, ночью 1 декабря копы получили заявление о разбойном нападении на киевлянина: неизвестный, угрожая ножом, отнял у мужчины рюкзак. В ходе отработки прилегающей территории полицейские установили, куда сбежал нападавший и возле одного из домов нашли пустой рюкзак.

Также выяснилось, что вероятный злоумышленник зашел в подъезд этого дома, а вскоре оказалось, что "мужчина забаррикадировался в квартире, где в одной из комнат насильно удерживал мать".

"Во время общения с полицейскими он наотрез отказался открывать двери и угрожал женщине физической расправой", – говорится в сообщении.





Начальник столичной полиции Андрей Крищенко принял решение о проведении специальной полицейской операции "Заложник" с привлечением спецназа и психолога. Когда стало понятно, что переговоры не дают результата, силовики убедились, что угрозы для жизни женщины нет, и взломали дверь.

Подозреваемого задержали, а женщину – освободили. В квартире был проведен обыск в рамках неотложных следственных действий по уголовному производству, открытому по статье "разбой".

Напомним, ранее в Святошинском районе столицы мужчина закрылся в квартире и угрожал убить собственных детей. Полицейский спецназ провел штурм помещения и задержал злоумышленника.

Позже стало известно, что копам позвонила женщина и заявила, что муж ее сестры устроил дома ссору и бил супругу, которой удалось сбежать, а ее обидчик забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 13 лет и угрожал оружием.

А ранее на Прикарпатье спецназовцы КОРДа освободили заложницу, которую захватил иностранец, пытаясь таким образом вернуть утраченную любовь.