Заместителя мэра Василькова задержали на взятке

Чиновник получил 2500 долларов

Фото: прокуратура Киева.

Заместитель мэра Василькова задержан на получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Чиновник требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 2500 долларов США за восстановление государственной регистрации пяти земельных участков, расположенных в пределах Васильковского района", – говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: прокуратура Киева

Напомним, исполняющего обязанности главы Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко, которого вместе с подчиненным ранее задержали при получении "откатов" на строительстве социальных объектов, арестовали на срок в два месяца.

Также мы писали, что осенью 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали на взятке в размере 622 тыс. грн главу Государственной службы занятости Ярослава Кашубу.

Ранее во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

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