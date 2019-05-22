Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Заместителя мэра Василькова задержали на взятке

22 мая, 14:28

Чиновник получил 2500 долларов

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева.

Заместитель мэра Василькова задержан на получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Чиновник требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 2500 долларов США за восстановление государственной регистрации пяти земельных участков, расположенных в пределах Васильковского района", – говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева

Напомним, исполняющего обязанности главы Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко, которого вместе с подчиненным ранее задержали при получении "откатов" на строительстве социальных объектов, арестовали на срок в два месяца.

Также мы писали, что осенью 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали на взятке в размере 622 тыс. грн главу Государственной службы занятости Ярослава Кашубу.

Ранее во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взятка, задержание, васильков

Вы сейчас просматриваете новость " Заместителя мэра Василькова задержали на взятке". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обогатились на полмиллиона: в Донецкой области задержали 8 пограничников за вымогательство денег у перевозчиков

Вчера, 23:01

Правоохранители зафиксировали более семи десятков фактов вымогательств

В Киеве будут судить чиновника КГГА, которого поймали на взятке

Вчера, 13:54

Мужчина работал в Департаменте охраны культурного наследия КГГА

На Закарпатье доцент юрфака попался на взятке

Вчера, 12:32

За деньги он "помогал" студентам сдавать экзамены

В Полтавской области будут судить чиновника за получение взятки от осужденного

20 мая, 16:55

Обвиняемому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

Климкин: ребенка, которого удерживали в посольстве Дании, вернули

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

У Зеленского озвучили требования к Антикоррупционной прокуратуре

Гройсман рассказал, что будет после роспуска коалиции

"У нас разве война?": "Укрзализныця" угодила в новый скандал

Стюардесса сгоревшего лайнера рассказала о спасении пассажиров

СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду на 340 млн грн

ЗАЗ выставил на продажу свое имущество

Клишина: У меня российское гражданство и менять его не собираюсь

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

5 грешных знаков Зодиака

​Люди спасли тонущих слонят: видео
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь