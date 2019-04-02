Во Львове директор свалки погорел на взятке в 5 млн гривен

Директор ЛКП "Збыранка" хотел получил крупный откат за поставку извести на станцию по очистке фильтрата

Фото: СБУ

Во Львове директор свалки погорел на взятке в 5 млн гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/328/307/5ca3283070916.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/328/307/5ca3283070916.jpg 2019-04-02T12:16:00+03:00 Запад Директор ЛКП «Збыранка» хотел получил крупный откат за поставку извести на станцию по очистке фильтрата

Во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Оперативники СБУ установили, что директор организовал схему по фиктивной поставке извести на станцию очистки фильтрата Грибовичской свалки. Он требовал от местного предпринимателя деньги за признание его победителем открытых торгов и подписание с договора поставки извести с последующей фальсификацией бухгалтерской документации за условно поставленную продукцию.

На самом деле, Пугач планировал использовать только треть предусмотренного технологиями количества извести и "наварить" 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар, а также получить "откат" с каждого поставленного килограмма извести.

По заключению экспертов, деятельность чиновника могла привести к возникновению ЧП с тяжелыми последствиями в сфере экологической безопасности.

Правоохранители задержали директора на рабочем месте при получении части взятки в размере более 400 тысяч гривен. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Проверяется причастность других чиновников Львовского горсовета к созданию противоправного механизма в экологической сфере, мог привести к загрязнению почвы и подземных вод, нанесения вреда окружающей среде, жизни и здоровью людей.

Отметим, что Виталий Пугач – в прошлом профессиональный военный, возглавляет ЛКП "Збыранка" с марта 2017 года. С 2009 года работал во Львовском городском совете на различных руководящих должностях.

2012 – 2014 гг. – главный специалист отдела жилищной политики, благоустройства и обращения с ТБО одного из управлений в ЛОГА.

2014 – 2016 гг. – директор по управлению недвижимостью ГП "Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке, что возле Львова, произошел масштабный пожар.После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор.

Напомним, с Грибовичской свалки продолжают вывозить токсичные отходы переработки нефти – кислые гудроны. По уровню опасности, как сообщают экологи, это вещество уступает только радиоактивным:

Также мы писали, что после пожара на Грибовецкой свалке Львову больше года некуда было девать мусор.. В результате губернатор предложил мэру Львова передать ЛОГА функции по управлению ТБОдо июня 2019 г.

Кроме этого, известно, что Европейский банк реконструкции и развития и международные доноры выделили Львову 35 млн евро для рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Грибовичах.

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