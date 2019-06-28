Жесткое ДТП в Киеве: иномарка снесла забор и перевернулась (видео)
Легковушки не разминулись на дороге в центре столицы и пострадали оба, один оказался верх дном
В Киеве в ДТП снова перевернулась легковушка. Авария произошла на бульваре Леси Украинки с участием двух иномарок.
Об этом сообщает "Информатор".
Так, Skoda Octavia двигалась от станции метро "Печерская" к Бессарабской площади. В этот момент Seat Ibiza готовился выехать на дорогу, однако уже частично находился на проезжей части. Водитель Skoda не смог избежать столкновения и, зацепив хетчбек, снес забор и перевернулся. А вот у Seat Ibiza, за рулем которого была женщина, полностью оторвало бампер.
В результате аварии никто не пострадал, несмотря на то, что машина оказалась верх дном. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, которые оформили ДТП.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Киеве водитель на пешеходном переходе сбил двух девушек. Нарушитель остановился, посмотрел на пострадавших и скрылся.
Напомним, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.
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