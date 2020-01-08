Жестокое убийство девушек в Киеве: подозреваемых отправили за решетку на два месяца

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Шевченковский райсуд в Киеве 8 января рассмотрел ходатайство столичной прокуратуры об избрании меры пресечения 34-летнему подозреваемому в двойном убийстве девушек, которое произошло в квартире на Подоле.

Суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без определения размера залога. Срок меры пресечения определен до 5 марта 2020 года, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Позже суд приступил к избранию меры пресечения второй подозреваемой, 19-летней девушке.

"Позиция прокуроров неизменна – содержание под стражей без определения размера залога. 19-летняя подозреваемая отказалась отвечать на вопросы журналистов и спрятала лицо от камер" – пишет Надежда Максимец.

Суд поддержал позицию прокуратуры и оправил девушку на содержание под стражей на два месяца без определения залога.

Ранее 34-летнему мужчине и 19-летней девушке, которые были задержаны в Одессе 6 января, сообщили о подозрении. Им грозят обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.

"Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенный с нанесением тяжких телесных повреждений)", - говорится в сообщении прокуратуры.

В суд было направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, что погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, которую она сдавала в аренду, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу.

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