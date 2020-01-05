Двойное убийство в Киеве: стали известны имена найденных в шкафу девушек (фото)

Фото: kiev.informator.ua

В арендованной квартире на столичном Подоле нашли тела девушек, которых разыскивали со 2 января. Одна из убитых – несовершеннолетняя, сообщает "Информатор".

Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Старшая из них арендовала квартиру вместе с парнем. Хозяйка, придя в квартиру, нашла два тела девушек, лежащих друг на друге. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

Отметим, что о пропаже девушек сообщили еще 2 января. Тогда сообщалось, что они вышли в магазин в районе Дорогожичей и пропали. Копы уже занялись расследованием двойного убийства.

Напомним, тела девушек нашли в арендованной квартире в жилом доме на улице Кирилловской. Владелица сдавала жилье посуточную. В этот раз его на четыре дня арендовала молодая пара – парень и девушка, чтобы отпраздновать Новый год. За сутки до окончания срока аренды парень написал владелице жилья, что он с девушкой освободит помещение раньше.

Кроме того, ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. В частности, сообщалось, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, на первом свидании он привел ее в квартиру в жилом доме на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу. Женщина сбежала и сообщила о ЧП в полицию.

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