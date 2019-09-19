Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,67
27,27

Жуткое ДТП с пострадавшими в Киеве: появились фото и видео

19 сентября, 07:38

Hyundai протаранил Lexus во время оформления ДТП, три человека попали в больницу

В Киеве во время оформления столкновения Lexus и BMW в автомобили влетел Hyundai. Пострадали три человека, сообщает "Информатор".

Авария произошла вечером 18 сентября на Дарницком мосту случилось двойное ДТП. Как рассказал водитель BMW, он двигался по мосту в сторону левого берега, когда в него въехала девушка на Lexus. В этом ДТП никто не пострадал и оба водителя оформляли аварию с патрульными. В этот момент в Lexus полном ходу влетел Hyundai. Удар был насколько сильный, что автомобиль отлетел в отбойник.

В момент столкновения девушка-водитель Lexus сидела в салоне. Ее с травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Также пострадали водитель и пассажир Hyundai. На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев ДТП дарницкий мост столкновение легковушки пострадавшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину
В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчинуПроисшествия
Угроза теракта на мосту Метро в Киеве: онлайн-трансляция и подробности
Угроза теракта на мосту Метро в Киеве: онлайн-трансляция и подробностиПроисшествия
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фото
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фотоПроисшествия
Опубликованы фото дома Гонтаревой после пожара
Опубликованы фото дома Гонтаревой после пожараУкраина
В Киеве полицейских и сотрудников СБУ поймали на незаконной слежке за людьми (фото)
В Киеве полицейских и сотрудников СБУ поймали на незаконной слежке за людьми (фото)Происшествия
На метро
На метро "Святошин" в Киеве – коллапс: пассажиров призвали идти на другие станции (фото)Происшествия

Новости партнеров

Loading...