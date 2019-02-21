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Демонтаж незаконных ларьков в Киеве: коммунальщики снесли "посольство" и биотуалеты

Сегодня, 09:57

В городе снесли несколько необычных МАФов

Фото: facebook.com/andreev.solomianka
Фото: facebook.com/andreev.solomianka.
Демонтаж незаконных ларьков в Киеве: коммунальщики снесли "посольство" и биотуалеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee3/0e2/5c4ee30e2691d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee3/0e2/5c4ee30e2691d.jpg Коммуналка В городе снесли несколько необычных МАФов

В Киеве продолжается активная борьба с незаконными киосками. Например, "Сегодня" писала о том, как с ними борются коммунальщики на Центральном ж/д вокзале, где торговые точки гнездились годами. Но, помимо привычных киосков, сносят также и необычные объекты.

На этой неделе на Львовской площади снесли "Посольство биткоина в Украине", которое открылось тут в 2014 году в обычном киоске. Поговаривают, что таких "посольств" было всего четыре во всем мире.

"Посольство биткоина" занималось продажей виртуальных денег, в киоске даже был банкомат для проведения "криптовалютных операций". "У владельцев были просроченные документы, объект на Львовской стоял незаконно. Мы не просто убрали незаконный МАФ, но и очистили от него зеленую зону, где будет обустроен сквер", — сообщил "Сегодня" и. о. директора "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.

Необычные МАФы. Снос "Посольства биткоина" на Львовской проходил при поддержке полиции. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Контролировали процесс демонтажа киоска вооруженные полицейские, хотя никто агрессивно не препятствовал работе коммунальщиков.

Ведут чиновники борьбу и с жильцами многоквартирных домов, которые приделывают к ним незаконные пристройки. В конце января хозяин квартиры на первом этаже на ул. Кудри, 10, достроил капитальное сооружение, в котором хотел открыть магазин. О кустарном архитекторе в мэрию сообщили соседи, и коммунальщики потратили три дня на разбор самостроя. А по сносу самовольно построенной пристройки к жилому дому на ул Сеченова, 3, пришлось привлекать даже полицию, поскольку демонтажу павильона мешали люди в масках. В департаменте благоустройства говорят, что им пришлось отступить, чтобы потом вернуться с бульдозером и снести незаконную пристройку.

В работе коммунальщиков бывают и курьезные случаи. Оказывается в городе незаконно устанавливают даже уборные и берут с людей незаконную плату за их использование. В начале февраля городские службы демонтировали восемь незаконных биотуалетов на улице Инженерной (на Выдубичах) и еще один снесли на ул. Якубовского (на Теремках).

Биотуалеты. Не хватает в центре, зато на окраинах они в избытке. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Убирать приходится и терминалы оплаты мобильной связи, причем с деньгами внутри! Один такой демонтировали из подземного перехода на улице Гната Юры, 4, второй – на Вокзальной площади. "После сноса МАФы отправляют на штрафплощадки со всем содержимым. Владельцы могу их забрать, уплатив штраф", — поясняют в мэрии.

Терминалы оплаты. Их отправляют на штрафплощадки с деньгами. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Однако горожане жалуются, что на месте демонтированных киосков спустя время появляются новые.

"Недавно на Лесном снесли кучу киосков. Прошло пару дней и появились новые", — рассказала нам киевлянка Наталия. В КГГА обещают разобраться в законности установленных конструкций.

Напомним, борьба с незаконными киосками и другими временными сооружениями в Киеве продолжается. В департаменте благоустройства КГГА заявили, что за последние пять лет демонтировано 13 014 незаконных конструкций – вдвое больше, чем за предыдущий период.

Так, 22 января мы писали, что на Лесном в Киеве снесли двухэтажную пристройку к кафе-бару. Владельцы признали, что летняя площадка была построена незаконно. Чтобы снести огромный шатер, коммунальщикам пришлось задействовать спецтехнику.

Кроме того, в начале января на улице Сеченова, 3, в Голосеевском районе Киева коммунальщики с трудом снесли незаконную пристройку к дому. Действиям сотрудников "Киевблагоустройства" мешали неизвестные в масках.

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Тег Киев, снос, демонтаж, ларьки, коммунальные службы

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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