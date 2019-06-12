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Дом с ОСМД в столице получил миллионный штраф

12 июня, 08:27

Суд обязал ОСМД выплатить штраф за то, что официально не оформили консьержек, судится с жителями областное управление Гоструда


Более миллиона гривен штрафа должно заплатить столичное ОСМД. Счета ОСМД арестовали. И произошло это из-за консьержек.

Суд обязал ОСМД выплатить штраф за то, что официально не оформили консьержек. А судиться с жителями областное управление Гоструда.

"За каждого неоформленного работника необходимо оплатить в соответствии с условиями действующего законодательства штраф в размере 125 000 гривен", – говорит Валентин Шаботинський, начальник управления по вопросам труда Главного управления Гоструда Киевской области.

Консьержек в многоквартирном доме 11, поэтому сумма штрафа составляет до 1 377 000 гривен. Хотя в самом ОСМД уверяют, консьержи работают официально. Заключили договор с владельцами квартир. А внимание Гоструда к дому объясняют конфликтом с владелицей двухэтажного здания рядом.

Владелица этого дома имеет там 50 соток незаконно огороженной территории. И сдает их, как парковку. Она является тещей начальника исполнительной службы Киевской области.

В Гоструда особое внимание именно к этому ОСМД отрицают.

"Это общий анализ информации. Просто так выбор пал", – говорит Александр Лесь, инспектор отдела соблюдения законодательства о труде Главного управления Гоструда Киевской области.

Арест счетов ОСМД и миллионный штраф за оформление консьержек – в Киеве такое впервые, говорит эксперт в сфере ЖКХ Алексей Тихонов.

"На данный момент, если инспекция сегодня пойдет по всем домам города Киева, то бюджет озолотится просто. Потому что консьержи сидят почти в каждом доме. Их ЖЭКи на себя не оформляют. Сама по себе услуга консьержа, она не входит в жилищно-коммунальную услугу. И никто не должен их брать в штат", – говорит Алексей Тихонов, эксперт в сфере ЖКХ.

Очередной суд ОСМД против Гоструда состоится 13 июня, а пока районные чиновники обещают договориться с коммунальными службами, чтобы на время слушания дела людям не выключали свет.

Ранее мы писали, что в Киеве ЖЭК не дает жильцам высотки создать свое ОСМД и судится с людьми.

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Тег штраф, ОСМД, консьержка

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