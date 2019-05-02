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В Киеве ЖЭК не дает жильцам высотки создать свое ОСМД и судится с людьми

2 мая, 11:11

Жильцам высотки оказалось не так просто отказаться от услуг управляющей компании


В Киеве жильцы одной из многоэтажек сетуют, что управляющая компания не дает им организоваться и судится с членами ОСМД. "Сегодня" разбирались, имеет ли компания на это право.

Так, когда жители новой многоэтажки получали ключи от собственных квартир, то их предупредили, что обслуживать дом будет управляющая компания, которую они не выбирали. Также говорилось, что за год от ее услуг можно будет отказаться, но на практике все вышло не так просто.

Три года назад жильцы дома создали ОСМД.

"Тариф вырос в два раза, а те люди, которые нас обслуживали, говорили, что мы вам за эти три тысячи гривен, что нам платят, ничего не должны", – рассказал председатель ОСМД Дмтрий Боярчук.

Управляющая компания была против, потому что якобы дом, где хотят ОСМД, – это одно целое с соседней высоткой. Поэтому для изменений не хватает голосов. Боярчук показал документы, на бумаге здания имеют разные адреса. Впрочем, появились и новые препятствия. На два дома есть один ИТП – индивидуальный тепловой пункт, и ЖЭК за это вцепилась, утверждая, что не знает, как поступать в таких ситуациях. Правление ОСМД обратилось в суд, а коммунальщики подали встречный иск на 20 жильцов якобы из-за долгов.

"На меня подали иск. В сумме 3500 гривен, но в этот период, с 1 октября, я уже начала платить на счет ОСМД "Златодом", – рассказала жительница дома Дарья Заморская.

При этом, почему управляющая компания против создания ОСМД, объяснить сотрудники съемочной группе "Сегодня" так и не смогли.

Юрист Мария Осипчук отмечает, что такие случаи в Украине есть в каждом городе.

"Как только другие дома увидят дом, в котором есть ОСМД, что в нем дешевле, в нем лучше идет обслуживание, они могут создать свое ОСМД. Это попытка давить на совладельцев. Жителям стоит набраться терпения и дождаться окончания суда. Закон – на их стороне", – утверждает юрист.

Ранее мы писали про две столичные многоэтажки, которые не имеют общих стен, но юридически это одно здание. Из-за этого на одной высотке не могут зарегистрировать ОСМД. 

Также напомним, что во многих многоэтажках в Украине подъезды находятся в плачевном состоянии

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Тег Киев, ЖЭК, ОСМД

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Источник:

Сегодня

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