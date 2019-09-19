Как в Киеве устраняют аварию на Мостицком коллекторе: фото

Чтобы устранить масштабную поломку, коммунальщики работали по пояс в воде

Реклама

В Киеве завершаются аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе глубокого залегания на Мостицкой улице. Напомним, там в средине июля 2019 года произошла авария: железобетонные конструкции 1975 строительства разрушились в результате действия газовой коррозии, и на проезжей части образовался провал, рассказали в "Киевводоканале".

"Бригады работали на месте аварии в две смены. На первом этапе был выполнен комплекс работ для остановки процессов проседания почвы и проложен обводной трубопровод. Ситуацию осложнял высокий уровень грунтовых вод – в районе аварии протекает приток подземной реки Сорочий брод. Глубина залегания Мостицкого коллектора – от 5 до 9 метров, поэтому специалистам приходилось работать в сложных условиях: спускаться под землю и по несколько часов выполнять работу, стоя по колено или по пояс в воде", – рассказали в коммунальном предприятии.

В настоящее время выполнена перекладка аварийного участка коллектора длиной 89 метров и диаметром 1500-2000 мм. При выполнении работ использовались современные стеклопластиковые трубы диаметром 1200 мм.

Сейчас проводятся работы по герметизации соединения переведенной трубы и обустройство опуска диаметром 1000 мм в конструкциях канализационной камеры.

Коллектор обеспечивает водоотвод жилмассивов Виноградарь, Пуща-Водица и Ветряные Горы (частично) с общим количеством жителей около 90 тыс. человек. Водоснабжение и водоотведение жителей этих жилых массивов при проведении работ осуществлялось в полном объеме. Движение транспорта по ул. Мостицкой было ограничено – там оградили территорию для проведения работ в районе провала, образовавшегося в результате разрушения коллектора.

Как сообщалось, в Подольском районе Киева начинается строительство участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм от ул. Кирилловской до ул. Скляренко. Старый участок сейчас находится в рабочем состоянии, однако уже дорабатывает свой срок годности и станет резервным. Всего будет переведено около 450 погонных метров инженерных сетей.

Ранее мы сообщали, что на улице Борщаговской завершили масштабную реконструкцию водовода и канализации. Работы проводились от пер. Кузнечного до Воздухофлотского моста. Там проложили водовод диаметром 500 мм и длиной 2356.5 м. Также провели санацию канализационного коллектора диаметром 1500-2000 мм и длиной 1291,3 м.

Кроме того, мы писали, что под Киевом находятся три тысячи километров канализационных путей. К станции, где очищают стоки, ежедневно "приплывает" порядка семи тысяч килограммов мусора. Более 20 гектаров – площадь очистных систем и цехов. Это – "почки" столицы Украины.

Тем временем, в Днепре собака разыскала женщину, которая три дня просидела в канализационном коллекторе. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама