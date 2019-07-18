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В Киеве построят новый канализационный коллектор

18 июля, 22:33

Сырецкий самотечный коллектор заменит изношенные инженерные сооружения

В Запорожье проверят состояние канализационных коллекторов
В Запорожье проверят состояние канализационных коллекторов. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

В Подольском районе Киева начинается строительство участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм от ул. Кирилловской до ул. Скляренко, сообщает "Киевводоканал"

Старый участок сейчас находится в рабочем состоянии, однако уже дорабатывает свой срок годности и станет резервным. Всего будет переведено около 450 погонных метров инженерных сетей.

Строительство участка станет финальным этапом масштабной реконструкции Сырецкого коллектора. В результате киевляне получат около 3 км обновленных канализационных сетей, что уменьшит риски аварийных ситуаций и утечек, обеспечит надежную работу систем водоснабжения и водоотведения.

"Строительство осуществляется закрытым способом с сохранением транспортно-пешеходного движения на ул. Сырецкой и ул. Кирилловской, включая движение трамваев, троллейбусов на всех этапах. В частности, будут использованы методы щитовой и штольневой проходки", – уточнили в Киевводоканале.

Закончить работы планируется в июне 2020 года. Финансирование осуществляется за счет инвестпрограммы "Киевводоканала".

Ранее сообщалось, что в Киеве будут реконструировать канализационный коллектор на Оболонском проспекте. Он пролегает между станциями метро "Минская" и "Оболонь". Согласно распоряжению КГГА, которое подписали 4 апреля, реконструкция обойдется в сумму около 18 млн грн. Коллектор обеспечивает водоотвод из жилых домов, в которых проживают порядка 35 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что на улице Борщаговской завершили масштабную реконструкцию водовода и канализации. Работы проводились от пер. Кузнечного до Воздухофлотского моста. Там проложили водовод диаметром 500 мм и длиной 2356.5 м. Также провели санацию канализационного коллектора диаметром 1500-2000 мм и длиной 1291,3 м.

Кроме того, мы писали, что под Киевом находятся три тысячи километров канализационных путей. К станции, где очищают стоки, ежедневно "приплывает" порядка семи тысяч килограммов мусора. Более 20 гектаров – площадь очистных систем и цехов. Это – "почки" столицы Украины.

Тем временем, в Днепре собака разыскала женщину, которая три дня просидела в канализационном коллекторе. Подробности смотрите в видео "Сегодня".


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Тег Киев, канализация, киевводоканал, коллектор, водовод

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Сегодня

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