Киевлян возмутила разрушающаяся в центре столицы арка

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

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Киевляне обратили внимание на ужасающую картину – в центре города разрушается въездная арка жилого дома.

"Недавно шла мимо красивого дома по улице Саксаганского, 65, и обнаружила ужасающую картину. Въездная арка этого дома разрушается прямо на глазах: деревянные перекрытия нависли над дорогой, а бетонные конструкции покрыты трещинами. Кто спасет арку?" — спрашивает киевлянка Оксана Марчук.

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Старший мастер жэка №105 Татьяна Турейская рассказала "Сегодня", что их предприятие обслуживает 135 домов в Голосеевском районе столицы. Из них 90% — здания, возведенные до 1917 года, многие из которых имеют статус памятника архитектуры.

"Мы получаем постоянные жалобы от жильцов на плохое состояние домов. То арка рассыпается, то перекрытия. Увы, мы не можем отремонтировать арку на Саксаганского, 65, так как это не входит в нашу компетенцию. Капремонты и реконструкции таких зданий включаются в ежегодные социально-экономические планы развития города. Но не каждому дому везет. Ведь бюджетных средств на обновление всех домов нет. В свою очередь, жильцы указанного дома могут написать нам заявку на ремонт арки, и мы попытаемся максимально оперативно ее рассмотреть и попросить включить этот адрес в перечень домов, которые нуждаются в ремонте", – уточнила Турейская.

Ранее сообщалось, что в Киеве восстановят разрушающееся панно "Украинская песня", созданное в 1967 году на стене дома по улице Богдана Хмельницкого, 26, напротив оперного театра. На нем изображены яркие цветы, два украинских музыканта с бандурой и дудочкой, а также танцующая девушка в народном костюме. Мозаика начала разрушаться, и от лица девушки уже ничего не осталось, виднеются кирпичи. "Сегодня" узнали, как будут спасать уникальное панно.

Также в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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