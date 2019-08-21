Киевлян возмутили ямы и грязь после ремонта сетей

На столичных Теремках жители проспекта Глушкова уже год ходят по колдобинам

Иллюстрация. / Фото: Нацполиция

В столице не редки случаи, когда после замены коммуникаций во дворах коммунальщики оставляют разрытый асфальт и ямы. Так, жители Теремков отмечают, что такая ситуация – на проспекте Глушкова, 16, где киевляне уже год ходят по колдобинам.

Замглавы КГГА Пентр Пантелеев сообщил "Сегодня", что КП "Киевтеплоэнерго" после каждой замены сетей вынуждено нанимать подрядчиков для выполнения работ по восстановлению асфальтного покрытия возле жилых домов.

"Подрядчики работают по графику и не всегда вовремя и добросовестно выполняют работу. Мы создали в составе КП "Киевтеплоэнерго" техническое подразделение, которое сможет собственными силами в два раза увеличить объемы асфальтировки дворов после аварий и ремонтов. Для этих нужд предприятие уже закупило шесть единиц спецтехники: термобункер, самосвал, каток с платформой для его перевозки и два спецавтомобиля. Такое количество собственной техники позволит ремонтировать более тысячи квадратных метров дворов в месяц", – уточнил Пантелеев.

Ранее в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации объяснили причины, по которым улицы Елизаветы Чавдар, Урловская, Хвылевого, а также дороги от Чавдар в направлении улицы Коллекторной считаются одними из самых худших в Киеве. Отметим, что в ямах на улице Чавдар постоянно застревают автобусы.

Также на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство.

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