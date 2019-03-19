Козырьки-убийцы. Киевляне боятся выходить из разрушающегося дома

Жильцы одного из домов в спальном районе Киева каждый раз рискуют жизнью, выходя из дома

Козырьки-убийцы. Киевляне боятся выходить из разрушающегося дома 2019-03-19T13:04:00+02:00 Коммуналка Жильцы одного из домов в спальном районе Киева каждый раз рискуют жизнью, выходя из дома

В Украине тысячи старых домов с аварийными козырьками, а столица – не исключение. Так, жители дома в одном из спальных районов Киева каждый раз, выходя из дома, рискуют жизнью.

Жильцы отмечают, что рушится не только козырек подъезда, а и весь дом, который был построен в 1977 году, с тех пор не было ни косметического, ни капитального ремонта. При этом дом покрыт трещинами, через которые проникают сырость и грибок, а в подвале полностью разошелся фундамент.

В ЖЭКе на проблему реагируют нехотя, главный инженер комментарии давать отказывается, перенаправляя на начальника коммунальщиков, а секретарь и вовсе сбегает от журналистов. Позднее в ЖЭКе заявили, что ждут результатов экспертизы стройлаборатории, якобы инженеры должны выяснить, из-за чего обваливается козырек.

Напомним, одесский художник Евгений Голубенко превратил подъезд своего дома на ул. Успенской в произведение искусства, расписав стены причудливыми пейзажами. В бельэтаже появились населенные обезьянками тропики, а выше, вдоль лестницы, обыграна одесская архитектура и морские мотивы, с кариатидами, археологическими находками и котами.

Также сообщалось, что в Днепре подъезд одной из пятиэтажек разваливается на глазах.

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