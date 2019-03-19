Козырьки-убийцы. Киевляне боятся выходить из разрушающегося дома
Жильцы одного из домов в спальном районе Киева каждый раз рискуют жизнью, выходя из дома
В Украине тысячи старых домов с аварийными козырьками, а столица – не исключение. Так, жители дома в одном из спальных районов Киева каждый раз, выходя из дома, рискуют жизнью.
Жильцы отмечают, что рушится не только козырек подъезда, а и весь дом, который был построен в 1977 году, с тех пор не было ни косметического, ни капитального ремонта. При этом дом покрыт трещинами, через которые проникают сырость и грибок, а в подвале полностью разошелся фундамент.
В ЖЭКе на проблему реагируют нехотя, главный инженер комментарии давать отказывается, перенаправляя на начальника коммунальщиков, а секретарь и вовсе сбегает от журналистов. Позднее в ЖЭКе заявили, что ждут результатов экспертизы стройлаборатории, якобы инженеры должны выяснить, из-за чего обваливается козырек.
Напомним, одесский художник Евгений Голубенко превратил подъезд своего дома на ул. Успенской в произведение искусства, расписав стены причудливыми пейзажами. В бельэтаже появились населенные обезьянками тропики, а выше, вдоль лестницы, обыграна одесская архитектура и морские мотивы, с кариатидами, археологическими находками и котами.
Также сообщалось, что в Днепре подъезд одной из пятиэтажек разваливается на глазах.
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