В Одессе появился арт-подъезд с тропиками и котами
На стенах появились населенные обезьянками тропики и коты
Арт-подъезд. Фото: facebook.com
Одесский художник Евгений Голубенко превратил подъезд своего дома на ул. Успенской в произведение искусства, расписав стены причудливыми пейзажами.
В бельэтаже появились населенные обезьянками тропики, а выше, вдоль лестницы, обыграна одесская архитектура и морские мотивы, с кариатидами, археологическими находками и котами.
"В парадной теперь уникальная галерея живописи. Вокруг старинные дубовые двери, мрамор и крыша в стекле с необъятным солнцем", — поделилась впечатлениями одесситка Ирина Рогава.
Накануне мы писали, что днепровские высотки украсили новые муралы. Изображения известного физика Альберта Эйнштейна на велосипеде и качели с девушкой появились на проспекте Слобожанском в Амур-Нижнеднепровском районе города.
Мегакартины размером превышают пятиэтажный дом. Художник снабдил яркие изображения цитатами известных людей.
Напомним, в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины художник Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски.
Также мы писали, что многоэтажку в Мелитополе украсили 27-метровым символом города. На мурале изображена гроздь темно-красной черешни с зелеными листьями, которую вверху дополняет вышиванка.
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