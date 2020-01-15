Масштабная авария возле Ocean Plaza: коммунальщики завершили ремонт на трубопроводе

Теперь начнется укладка асфальта на улице Антоновича

Фото: Киевтеплоэнерго

В Киеве утром в среду, 15 января, коммунальщики завершили работы по ликвидации повреждений на трубопроводе возле ТРЦ Ocean Plaza, где вечером 13 января произошел масштабный прорыв.

"В 4:15 утра "Киевтеплоэнерго" завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza. С момента выявления повреждения вечером 13 января три бригады "Киевтеплоэнерго" работали в круглосуточном режиме. Было осуществлено разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнении узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части", – говорится в сообщении.

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По состоянию на 9:00 коммунальщики также завершили заполнение системы теплоносителем и переключили клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5.

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При этом одновременно начнутся работы по восстановлению асфальтового покрытия Голосеевским ПЭУ.

Напомним, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.

После этого на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

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