Українська
$ 26,78
30,07
  1. Новости в Киеве
  2. Коммуналка

Масштабное отключение воды в Киеве: зачем это нужно и где искать водовозки (фото и видео)

18 июня, 14:59

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

На насосной станции проведут ремонт, во время которого часть Киева будет без воды

В Киеве на ближайших выходных будут проблемы с водоснабжением. Как сообщили в "Киевводоканале", на насосной станции, которая подает воду в несколько районов столицы, 19-21 июня будут менять устаревшее оборудование. Для этого снизят напор в трубопроводе, вследствие чего в сотнях домов на верхних этажах не будет воды.

"Как показывает опыт проведения подобных работ "Киевводоканалом", их выполнение в ночное время и в выходные дни является наиболее оптимальным, поскольку в эти периоды уменьшается потребление воды. Более того, часть жителей уезжает из города и вообще не пользуется водой", – объяснили на предприятии.

Реклама

Там также уточнили, что эти работы планировалось провести еще в мае, но из-за введения карантина они были перенесены. Учитывая то, что в дальнейшем температура воздуха будет расти, для большого ремонта с отключением воды выбрали именно период 19-21 июня.

Также "Киевводоканал" опубликовал список локаций, где будут находиться автоцистерны с питьевой водой:

Напомним, перебои с водой будут в следующих жилых массивах:

  • Новобеличи
  • Никольская Борщаговка
  • Нивки
  • Галаганы
  • Виноградарь
  • Святошин
  • Академгородок
  • Беличи
  • Горенка
  • Пуща-Водица.
Реклама

Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуют заранее запастись водой в необходимых объемах. Посмотреть список адресов, по которым будет ограничено водоснабжение, можно по ссылке: https://cutt.ly/7uc8OQQ

Также 20 мая "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% – с января 2021 года.

Между тем в Украине бьют тревогу: в стране катастрофически высыхают водоемы. Подробности – в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев вода водоснабжение киевводоканал Виноградарь

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В центре Киева раскопали кирпичный коллектор XIX века
В центре Киева раскопали кирпичный коллектор XIX векаДругие новости
Половина Киева останется без воды:
Половина Киева останется без воды: "Киевводоканал" предупреждает о большом ремонтеКоммуналка
В центре Киева дерево рухнуло на припаркованные машины (фото)
В центре Киева дерево рухнуло на припаркованные машины (фото)Происшествия
В центре Киева груженый землей грузовик провалился под асфальт
В центре Киева груженый землей грузовик провалился под асфальтПроисшествия
Столичные дорожники объяснили
Столичные дорожники объяснили "ремонт" на мосту над проспектом ПобедыТранспорт
Кличко показал, где в Киеве меняют прогнившие теплосети (видео)
Кличко показал, где в Киеве меняют прогнившие теплосети (видео)Коммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять