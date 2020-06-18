Масштабное отключение воды в Киеве: зачем это нужно и где искать водовозки (фото и видео)

В Киеве на ближайших выходных будут проблемы с водоснабжением. Как сообщили в "Киевводоканале", на насосной станции, которая подает воду в несколько районов столицы, 19-21 июня будут менять устаревшее оборудование. Для этого снизят напор в трубопроводе, вследствие чего в сотнях домов на верхних этажах не будет воды.
"Как показывает опыт проведения подобных работ "Киевводоканалом", их выполнение в ночное время и в выходные дни является наиболее оптимальным, поскольку в эти периоды уменьшается потребление воды. Более того, часть жителей уезжает из города и вообще не пользуется водой", – объяснили на предприятии.
Там также уточнили, что эти работы планировалось провести еще в мае, но из-за введения карантина они были перенесены. Учитывая то, что в дальнейшем температура воздуха будет расти, для большого ремонта с отключением воды выбрали именно период 19-21 июня.
Также "Киевводоканал" опубликовал список локаций, где будут находиться автоцистерны с питьевой водой:
Напомним, перебои с водой будут в следующих жилых массивах:
- Новобеличи
- Никольская Борщаговка
- Нивки
- Галаганы
- Виноградарь
- Святошин
- Академгородок
- Беличи
- Горенка
- Пуща-Водица.
Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуют заранее запастись водой в необходимых объемах. Посмотреть список адресов, по которым будет ограничено водоснабжение, можно по ссылке: https://cutt.ly/7uc8OQQ
Также 20 мая "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% – с января 2021 года.
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