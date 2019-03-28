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"Миллионеры без жилья" перекрыли улицу возле посольства США в Киеве

Сегодня, 12:43

Сотни семей купили квартиры в новостройке, однако не могут туда вселиться уже на протяжении пяти лет

"Миллионеры без жилья" перекрыли улицу возле посольства США в Киеве Коммуналка Сотни семей купили квартиры в новостройке, однако не могут туда вселиться уже на протяжении пяти лет

В Киеве обманутые покупатели жилья, которые не могут вселиться в свои квартиры уже на протяжении пяти лет, перекрыли улицу возле посольства США и попросили американских дипломатов вмешаться в конфликт с застройщиком.

Доведенные до отчаяния люди называют себя "миллионерами без жилья", они вышли под посольство с мегафонами и барабанами уже в третий раз, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

Пять лет назад каждый из инвесторов вложил миллионы гривен в квартиру в новостройке. Убедили умеренные цены, а с документами было все в порядке, что подтверждали и юристы.

Одна из владелиц квартир в недостроенном доме Татьяна Дараган говорит, что на рекламных бордах по продаже было указано, что строительство законное. По ее словам, это подтверждалось на сайте КГГА, где еще в марте стройка была помечена зеленым цветом и не указывалась, как проблемная.

При этом три секции дома уже почти готовы. Четвертую, в которой Дараган приобрела квартиру, так и не начинали строить. Сначала застройщик объяснял, что не хватает средств, а сейчас вообще не выходит на связь. 

Собственником земли и заказчиком жилья был Киевский индустриальный колледж. По документам, застройщик должен был возвести односекционный дом и общежитие, но вместо этого построил несколько дополнительных подъездов и этажей. За это в Государственной архитектурной инспекции разрешения отозвали, а прокуратура арестовала весь комплекс. Как пояснил представитель застройщика, именно поэтому продолжить работы и сдать в эксплуатацию жилье не могут.

"Все разрешительные документы есть. У меня их целая пачка. Генеральная прокуратура и следствие наложили арест на строительство.  Как буквально снимается арест, то за один месяц забираются квартиры", – сказал представитель компании-застройщика Иван Макар.


Впрочем арест на строительство, похоже, отменят нескоро. Столичная полиция параллельно открыла производство по факту мошенничества. При этом квартиры в этом комплексе так и продолжают продавать.

Ранее мы сообщали, что жильцы одного из домов в спальном районе Киева каждый раз рискуют жизнью, выходя из дома.

Также напомним, что в Днепре подъезд одной из пятиэтажек разваливается на глазах.

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Тег Киев, мошенничество, новостройки, посольство США, квартира в Киеве

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