На Майдане после ремонта открыли пешеходный мост: фото

Мост закрыли еще в мае для проведения всех необходимых работ

В Киеве после ремонта открыли пешеходный мост на Аллее Героев Небесной Сотни, который был закрыт в мае текущего года. Об этом сообщается на странице в Facebook "Укртрансмоста".

"Во время ремонта выполнены работы по: разборке мостового полотна, разборке облицовки стен опор, ремонту опор и подпорных стен, ремонту и антикоррозийной защиты пролетного строения, ремонту и коррозионной защите перильного ограждения и опор освещения, устройству мостового полотна, устройству деформационных швов, устройству трубной канализации, рекультивации", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в мае на Аллее Героев Небесной Сотни коммунальщики начали разбирать брусчатку для строительства Национального мемориального комплекса. Однако такие действия начали проводиться до завершения следственных действий Генеральной прокуратуры в расследовании расстрелов активистов в ходе Революции достоинства. В частности, как сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, начало работ на Институтской не было согласовано со следователем и прокурором, а разрешение дала заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.

Также мы писали, что в Киеве Рыбальский мост, который уже несколько лет был закрыт для автомобилей, полностью перекрыли и для пешеходов: в конце апреля здесь появился забор и табличка, которая информирует о грядущих строительных работах. Также на мосту появилась охрана, которая не пропускает на его территорию людей.

Отметим, что в столице ведется ремонт Шулявского и Борщаговского путепроводов.

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