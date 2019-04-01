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Реконструкция Окружной дороги в Киеве: несколько участков трассы переходит в ведение столицы

Сегодня, 17:42

Реконструкция Окружной дороги в Киеве – новые подробности

В Запорожье проведут масштабный ремонт городских дорог
В Запорожье проведут масштабный ремонт городских дорог. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья
Реконструкция Окружной дороги в Киеве: несколько участков трассы переходит в ведение столицы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b70/ecb/5c8b70ecb74d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b70/ecb/5c8b70ecb74d3.jpg Коммуналка Реконструкция Окружной дороги в Киеве – новые подробности

Столичная власть начала принятие в пользование ряда государственных дорожных объектов, в частности, части Окружной дороги, который сейчас находятся в собственности области, сообщили в КГГА.

Так, речь идет о следующих участках дорог:

  • от Гостомельского шоссе до ул. Маршала Рокоссовского протяженностью 7,316 км.
  • часть улицы Академика Заболотного от Музея национальной архитектуры и быта "Пирогово" до Днепропетровского шоссе (железнодорожный путепровод) – 4,158 км
  • полукольцо протяженностью 2,620 км, проходящее от улицы Ватутина до Одесской площади;
  • дорога от поворота на город Вишневое до улицы Трублаини – 1,820 км
  • трасса Киев – Иванков – Овруч, протяженностью 0,758 км, которая проходит по Минскому проспекту от площади Шевченко до перекрестка с автомобильной дорогой Гостомельское шоссе – ул. Маршала Рокоссовского.

"Для водителей это важный момент, ведь при нескольких, как сейчас, владельцах, мы имеем не совсем качественную дорогу и немало на нее жалоб. Также, и это очень важно, такой шаг позволит нам проектировать и реконструировать указанные участки, чтобы в результате получить полноценную и качественную Кольцевую дорогу", – объясняет заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

Как сообщалось, дорожно-строительный сезон 2019 года будет насыщенным. Дорожники завершат масштабные работы на переходных объектах – там, где они начались в предыдущие годы, а также начнут на новых. Среди перечисленных можно увидеть проблемный путепровод через ж/д пути, который находится в Соломенском районе на пересечении проспектов Комарова и Курбаса возле станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных". 

Напомним, с начала марта сотрудники "Киевавтодора" проводят подготовительные работы – меняют инженерные сети, устанавливают опоры освещения и демонтируют старые бордюры.

"Благодаря такому подходу уже в апреле-мае удастся выйти на отдельных объектах на финальный этап работ – асфальтирование, и, таким образом в течение дорожно-строительного сезона отремонтировать максимальное количество объектов", – рассказали в коммунальной корпорации. 

Тем временем, на Шулявском мосту продолжается демонтаж. О том, как объехать большую стройку и как изменились маршруты транспорта – смотрите в видео "Сегодня".


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Тег Киев, дороги, КГГА, Окружная дорога

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Сегодня

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