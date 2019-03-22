Ремонт дорог в Киеве: где приводят в порядок улицы и мосты этой весной

С наступлением тепла дорожники начали работы на нескольких объектах в городе

Фото: "Киевавтодор".

Ремонт дорог в Киеве: где приводят в порядок улицы и мосты этой весной Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3c8/0ab/5c93c80abb607.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3c8/0ab/5c93c80abb607.jpg 2019-03-22T07:44:00+02:00 Коммуналка С наступлением тепла дорожники начали работы на нескольких объектах в городе

В Киеве с наступлением весеннего тепла начался сезон ремонта на дорогах. С начала марта сотрудники "Киевавтодора" проводят подготовительные работы – меняют инженерные сети, устанавливают опоры освещения и демонтируют старые бордюры.

Благодаря такому подходу уже в апреле-мае удастся выйти на отдельных объектах на финальный этап работ – асфальтирование, и, таким образом в течение дорожно-строительного сезона отремонтировать максимальное количество объектов", – рассказали в коммунальной корпорации.

Так, сейчас подготовительные работы проходят на улицах Туполева, Чернобыльской, Заболотного и Семьи Кульженко, а также на проспектах Палладина и Правды.

Ремонт на улице Заболотного. Фото: "Киевавтодор"

"Сегодня" узнали, где сейчас проходит дорожный ремонт, и где начнется в ближайшее время.

Подготовка к ремонту: что делают на улицах перед укладкой асфальта

В "Киевавтодоре" отметили, что ремонт дорог в Киеве носит комплексный характер, то есть заменяется не только дорожное покрытие, но и коммуникации, освещение, обустраиваются тротуары, и выполнение таких работ требует много времени. При этом, такие работы не требуют теплой погоды.

С начала марта к реконструкции готовят улицу Ивана Федорова. Здесь частично органичивают движение на участке от ул. Большой Васильковской до ул. Василия Тютюнника.

Ремонт на улице Федорова. Фото: "Киевавтодор"

"Улицу ждут немалые изменения: будет внедрена новая схема дорожного движения и автотранспорт будет ездить в двустороннем направлении, для упорядочения хаотического парковки будут устроены парковочные карманы, проезжая часть получит новое дорожное покрытие, а тротуары – новое покрытие из плитки", – рассказали в дорожном ведомстве.

Также в марте продолжился ремонт на улице Семьи Кульженко на Минском массиве.

"В прошлом году на улице были проведены масштабные строительные и дорожные работы, в частности, обустроена дождевая канализация, два слоя дорожного покрытия на участке от ул. Луговой до ул. Полярной и начаты подготовительные работы на участке от ул. Полярной до Кольцевой дороги", – сообщили в "Киевавтодоре".

Ремонт на улице Семьи Кульженко. Фото: "Киевавтодор"

Сейчас коммунальщики укладывают дорожное полотно от ул. Полярной в направлении Кольцевой дороги и устанавливают на улице опоры наружного освещения. После завершения работ сдесь булет трехслойное асфальтобетонное покрытие проезжей части, новые тротуары, велодорожки и энергосберегающие фонари.

Ремонт на улице Семьи Кульженко. Фото: "Киевавтодор"

Также подготовительные работы после зимы возобновили на улицах Туполева, Заболотного и Чернобыльской, а также на проспектах Академика Палладина и Правды. Спектр работ – от прокладки новых коммуникаций до укладки основания для дорожного полотна.

Ремонт на улице Туполева. Фото: "Киевавтодор"

"Учитывая изношенность инженерных сетей, расположенных под дорожным покрытием, этот этап работ является крайне важным, поскольку позволяет минимизировать возможные случаи аварий на подземных коммуникациях и, как следствие, повреждения дорожного покрытия после ремонта", – объяснили в дорожной корпорации.

Ремонт на улице Заболотного. Фото: "Киевавтодор"

К примеру, на улице Академика Палладина от путепровода через железнодорожные пути возле станции "Новобеличи" до ул. Пономарева установили новые фонари, сейчас работы продолжаются в обратном направлении – от путепровода до ул. Академика Вернадского.

Ремонт на проспекте Палладина. Фото: "Киевавтодор"

Ремонт "уставших" мостов: не обходится без происшествий

В 2019 году дорожники продолжат ремонт, начатый в 2018 году на нескольких мостах в городе. В частности, на мосту Метро через Русановский пролив приводят в порядок металлические конструкции, расположенные в теле моста, и смонтируют новые тротуары.

Фото: "Киевавтодор"

Часто ремонтные работы проводят ночью, когда нет активного движения транспорта. При этом, не обходится без происшествий. Так, в ночь с 6 на 7 марта на Северном мосту водитель автомобиля "Skoda", не справившись с управлением, сначала влетел в отбойник, а затем в прицеп безопасности дорожников, которые в это время выполняли работы по уборке.

ДТП на Северном мосту. Фото: "Киевавтодор"

"Благодаря прицепу безопасности было сохранено здоровье нескольких дорожников "Киевавтодормоста". Отметим, что это далеко не первый случай, когда прицепы безопасности спасают жизни работников предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор", - рассказали в дорожном ведомстве.

Кроме того, возобновлены работы по капитальному ремонту путепровода на ул. Алматинской, его чинят одновременно с улицей.

"Путепровод с 1959 не видел полноценного ремонта. В прошлом году дорожники отремонтировали первый пролет сооружения, уложили новую монолитную плиту, гидроизоляцию, новое асфальтобетонное покрытие, установили пешеходное и барьерное ограждение. В этом году работы будут продолжаться под путепроводом на втором и третьем пролетах", – рассказали в коммунальной корпорации.

В планах "Киевавтодора" на 2019 год – капитальный ремонт нескольких "уставших" путепроводов. Работы вскоре начнутся на пересечении ул. Богатырской и просп. Степана Бандеры, на пересечении ул. Богатырской и Оболонского проспекта, на Борщаговском путепроводе и пешеходном мосту на пересечении просп. Космонавта Комарова и ул. Николая Василенко.

Где еще будут ремонтировать дороги

В текущем году дорожники обещают долгожданный капитальный ремонт на улицах Борщаговской, Милославской, Никольско-Ботанической, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, а также на Столичном шоссе.

Также реконструкция ожидается на Вокзальной площади, Софиевской и Дарницкой. Кроме того, работы по реконструкции ожидаются на Пейзажной аллее, а между улицей Довбуша и Броварским проспектом начнут строить новую дорогу.

Напомним, также в Киеве начали разбирать Шулявский мост. "Уставший" путепровод обзавелся страницами в соцсетях, а как объехать большуу стройку на Шулявке – смотрите в видео "Сегодня".

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.