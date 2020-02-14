Спасение дуба: киевлян удивил необычный тротуар на ДВРЗ

Дерево не спилили, а тротуар обустроили так, чтобы он огибал дуб

Фото: ‎Андрей Ступак‎ для ДВРЗ

Киевляне активно обсуждают в социальных сетях спасение дуба в микрорайоне ДВРЗ. Дерево растет рядом с проезжей частью, в частном секторе. Дорожные службы столицы при ремонте улицы не спилили его, а наоборот, даже обустроили тротуар так, чтобы тот волной огибал дерево.

Дуб-великан растет на улице Макаренко, в микрорайоне ДВРЗ. Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", дерево не спилили после того, как пообщались с местными жителями.

Сами же люди по-разному отнеслись к необычному ремонту. Одни в восторге, что было принято именно такое решение: "Наконец-то подумали головой!". Но есть и те, что пишут, мол, корни дерева повредят плитку и асфальт, а само дерево обязательно упадет на дрогу. Некоторые граждане пишут, что не везде дорожники именно так обходятся с деревьями: "Жаль, что не везде так. На Довбуша срезают деревья, даже те, что под самым забором", – написала Татьяна Панасюк.

"Сейчас на улице Макаренко продолжается реконструкция, в рамках продления улицы Довбуша до Броварского проспекта. Работы, которые выполняются, должны изменить движение транспорта на левом берегу столицы. Сейчас микрорайон ДВРЗ – тупиковый, а после завершения строительства там появится два выезда. До ремонта на улице Макаренко вообще не было тротуаров и люди ходили по грунтовым дорожкам. Было принято решение обустроить там нормальные тротуары, чтобы людям было удобно ходить и уберечь от вырубки дерево, которое росло у обочины", – рассказали нам в "Киевавтодоре".

Фото: ‎Андрей Ступак‎ для ДВРЗ

По словам местных жителей, дубу на улице Макаренко уже более 90 лет, другие говорят, что его возраст перевалил за 100 лет.

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"Мы не знаем, сколько точно дереву лет, но было принято однозначное решение его уберечь. Кстати, дерево здоровое, не аварийное. Мы подсыпали его ствол свежим грунтом и при обустройстве тротуара не повредили корни. Аккуратно обошли его при укладке фигурного мощения и установке бордюров. В результате и людям удобно, и дерево осталось на месте", – рассказал сайту "Сегодня" Александр Густелев, гендиректор КК "Киевавтодор".

Он добавляет, что в прошлом году, впервые в Украине была проведена компенсационная высадка деревьев, которую осуществил "Киевавтодор" при помощи сотрудников коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

"Во время ремонта моста Метро подрядчику пришлось расчистить часть дамбы от самосева, а это около 15 деревьев. Там по нормам не должно быть растительности. Взамен мы высадили на территории Днепровского района 475 деревьев! Возраст насаждений – 8-10 лет. Высадка взрослых и сформированных деревьев дает гарантию, что они примутся и быстрее будут расти. В частности, на улицах Днепровского района высажено клен остролистный, граб обыкновенный, катальпа бигнониевидная, ликвидамбар смолоносный и другие", – добавляет Александр Густелев.

По его словам, прежде всего, компенсационные деревья высаживали вдоль дорог. Новое озеленение появилось вдоль Днепровской набережной, улице Строителей, бульвару Верховной Рады, проспекте Соборности. "Киевавтодор" планирует в дальнейшем применять эту практику.

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