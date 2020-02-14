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Столичные коммунальщики назвали районы, где чаще всего крадут деревья и кусты

14 февраля, 12:01

В авангарде здесь Борщаговка и Троещина

Фото: УЗН КП Деснянского района

Фото: УЗН КП Деснянского района

В Киеве в 2019 году коммунальщики высадили почти 13,5 тыс. деревьев и 122,3 тыс. кустов. При этом 166 деревьев и 2,7 тыс. кустов были украдены или уничтожены. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

"И в авангарде здесь Борщаговка и Троещина, хотя страдают, конечно, все районы. Я сам был свидетелем того, как муниципальная охрана поймала за руку воришку с кустиком самшита в парке "Победа", – написал Король на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что видеонаблюдение и муниципальная охрана работают пока что только в обновленных парках.

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Напомним, самая вопиющая и масштабная кража произошла в апреле в Деснянском районе. В сквере на пр-те Маяковского, 2-б, где установлен памятник воину-добровольцу, неизвестные выкопали аж 261 куст можжевельника казацкого, 14 кустов барбариса, 12 тисов, три розы и тую. Также пострадала зеленая зона на ул. Здолбуновской. Здесь спилили 55 тополей.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев вандалы коммунальщики

Источник: Сегодня

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