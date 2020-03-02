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Спилили ради рекламы: возле уличных баннеров исчезают деревья (фото)

2 марта, 16:19

Мила Князьская-Ханова

«Киевзелестрой» бьет тревогу

В Киеве неизвестные срезают молодые деревца, растущие на обочинах улиц. При этом, все саженцы находились перед рекламными баннерами, сообщает "Киевзеленстрой".

По данным зеленого хозяйства, деревья были уничтожены в Шевченковском районе. Три случая вандализма были зафиксированы в феврале.

"Есть предположение, что деревья закрывали рекламные щиты и были срезаны владельцами рекламных средств, расположенных на ул. Сечевых Стрельцов, 46-48, ул. Сечевых Стрельцов, 93 и на ул. Ильенко, 31. КП СЗН Шевченковского района направило письмо-обращение в полицию с просьбой принять меры по установлению лиц, которые спилили деревья. Надеемся, что удастся выяснить обстоятельства варварского уничтожения деревьев по указанным адресам и привлечь виновных к ответственности", – говорится в сообщении зеленого хозяйства.

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Напомним, в Киеве с наступлением весны активизировались цветочные воры. Недавно они испортили клумбы сразу в двух парках.

В 2019 году в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев вандалы деревья киевзеленстрой рекламные щиты

Источник: Сегодня

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