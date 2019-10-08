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В центре Киева мост покрыли антивандальным раствором: видео

8 октября, 15:59

Защитным раствором покрыли тумбы под фонарями на подходе к Парковому мосту

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве на подходах к Парковому пешеходному мосту через Днепр недалеко от Почтовой площади коммунальщики покрыли гранитные тумбы специальным раствором. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодормост".

"На подходах к Парковому пешеходному моста через р. Днепр на остров Труханов выполнены работы по нанесению на гранитных тумбах опор освещения защитного покрытия антиграфити", - говорится в сообщении.

Также коммунальщики опубликовали соответствующее видео.

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Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные рабочие испортили мурал со стрижом, размещенный на стене 16-этажного дома по улице Булаховского, 40.

Также в столице знаменитый мурал с Тарасом Шевченко, Лесей Украинкой и Иваном Франко оказался на грани исчезновения. Так, портрет Кобзаря на патриотической уличной картине сильно выгорел, и в темном пятне уже невозможно узнать черты поэта. Также на нем появился рисунок другого художника. Частично зарисован и портрет Леси Украинки.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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Киев граффити вандал

Источник: Сегодня

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