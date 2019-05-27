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В Киеве энергетики строят подземную электросеть

27 мая, 22:27

Современные подземные линии – безопаснее воздушных и занимают меньше места


В Киеве энергетики строят подземную электросеть. Старые столичные линии остаются в воздухе. Им больше, чем полвека, и их пора обновить. И город разрастается, поэтому энергетики должны строить новые сети.

Электролинии обвивают всю столицу. И город постоянно растет и потребляет все больше и больше энергии. Нужны новые кабельные линии для десятков тысяч новых приборов. В развитие системы инвестирует ДТЭК "Киевские электросети". Компания вложила уже 700 миллионов гривен за последние два года. 

Современные подземные линии – безопаснее воздушных и занимают меньше места. Деревьев, чтобы проложить подземную электролинию, а не вырубают, асфальтовых дорог не разрушают.

"Гарантийный срок у нее двадцать пять лет, но она будет стоят гораздо больше. Очень много мест, где интенсивное движение транспорта и мы нигде не мешаем жителям города, не нарушаем инфраструктуру. Это для нашей компании главное", - говорит Владимир Марченко, ведущий инженер отдела перспективного развития ДТЭК "Киевские электросети".

Новые кабели из Киевской области протянут на четырнадцать километров до столичного Демиева. Уже до конца этого года они будут готовы передавать ток. Улучшится энергоснабжения для жителей почти всего центра столицы.

Ранее мы писали, что киевляне получили возможность заранее планировать консультации по электроснабжению.

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Тег Киев, электросети, ДТЭК Киевские Электросети

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